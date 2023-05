Elezioni Comunali: Arpaise nel segno della continuità con Forni Rossi Il sindaco uscente al 56 per cento

Nel segno della continuità anche Arpaise dove si riconferma sindaco Vincenzo Forni Rossi. Per la lista guidata dal primo cittadino uscente, Arpaise tra la gente e con la gente, 314 voti , pari al 56 per cento del totale. Per lo sfidante Sergio Pignatiello con Viviamo Arpaise sono 240 i voti pari al 43 per cento.