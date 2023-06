Dl Siccità, Rubano: "Governo di centrodestra efficiente per gestione emergenze" “Importante programmazione per la gestione delle alluvioni e siccità”

“Come gruppo di Forza Italia voteremo con convinzione la fiducia al provvedimento sulla siccità al Governo, che garantirà una gestione efficiente dell’emergenza acqua, sia nel caso delle alluvioni, sia per le misure e le azioni da mettere in campo per gli eventi siccitosi”. Così in una nota Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze.

“Il maltempo che ha colpito le province dell’Emilia Romagna, delle Marche e della Toscana – prosegue l'esponente sannita di Forza Italia - ha dimostrato la capacità di risposta del Governo, grazie anche all’azione decisiva di Forza Italia. Ancor più importante è la programmazione che sta mettendo in atto questo Esecutivo, sia per la gestione delle alluvioni, sia per il progressivo aumento dell’intensità e della durata degli eventi siccitosi previsto per i prossimi anni. Con Forza Italia e con questo Governo siamo pronti a raccogliere le esigenze di ogni territorio e a dare risposte concrete e risolutive e lo stiamo dimostrando ogni giorno”.