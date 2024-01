Antonella Pepe, PD: "Rubano cita dati falsi sulla spesa dei fondi europei" "Lo invito ad un confronto pubblico, quando, come e dove vuole lui"

"Pur di nascondere l'imbarazzo di fronte al disegno di legge di Autonomia differenziata che colpisce duramente il Sud, non prevede alcun finanziamento per i livelli essenziali di prestazione e cede al sogno secessionista della Lega, suo alleato di governo, l'onorevole Rubano si lascia andare addirittura alle menzogne e ai dati falsi". E' quanto dichiara in una nota la dirigente del partito democratico Antonella Pepe.

"La spesa certificata dei fondi europei da parte della Regione Campania è pari all'81%, come dimostrano i dati ufficiali dell'Autorità di Gestione. Quanto dichiarato dall'onorevole Rubano è totalmente falso e diffamatorio e molto dice dell'inadeguatezza di questa classe dirigente, più attenta a scaldare i banchi del parlamento che a lavorare per l'interesse del proprio territorio.

Ancora una volta, non una parola dall'onorevole Rubano sui tagli al Sud, dagli 8 miliardi del PNRR al prosciugamento del fondo perequativo infrastrutturale, fino ai Fondi di Sviluppo e Coesione. Su questi ultimi siamo al paradosso: mentre approvano l'autonomia differenziata per Veneto e Lombardia, si tengono a Roma i fondi dedicati esclusivamente al Sud."

"I cittadini del Sannio meritano verità e chiarezza. Per questo - conclude Antonella Pepe - lo invito ad un confronto pubblico, quando, come e dove vuole lui. Gli suggerirei, però, di venire munito dei documenti ufficiali e non di qualche velina costruita ad arte da qualche addetto stampa del suo partito."