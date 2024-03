Lega: i deluchiani e Mastella hanno portato la sanità allo sfascio L'attacco del coordinamento provinciale della Lega

Ieri pomeriggio si è tenuta presso la sede della Lega Salvini premier di Benevento una riunione del coordinamento provinciale del partito con il deputato e vice coordinatore regionale Gianpiero Zinzi e il responsabile della Coesione Territoriale e candidato alle Europee Luigi Barone. A coordinare i lavori il segretario provinciale Luigi Bocchino, presenti il coordinatore cittadino Alberto Mignone, il sindaco di Pago Veiano Mauro De Ieso e numerosi altri amministratori e dirigenti della Lega sannita.

"Abbiamo affrontato le questioni che riguardano il Sannio, ad iniziare dal sentito tema della sanità. La sinistra deluchiana e Mastella hanno portato il sistema allo sfascio, ora addirittura vogliono togliere i medici dalle ambulanze. Come Lega ci opporremo, come già stiamo facendo, in tutte le sedi alla demedicalizzazione", ha affermato il segretario provinciale Luigi Bocchino. Affrontate anche le tematiche della sicurezza del territorio, dell'agricoltura e dell'ambiente e delle infrastrutture. "Stiamo crescendo, siamo una forza politica che affronta i problemi dei territori", ha proseguito Bocchino. Il candidato alle Europee Luigi Barone ha proposto una conferenza programmatica 'Prima il Sannio' che dovrebbe tenersi nel mese di aprile, il vice coordinatore regionale Zinzi ha illustrato tutte le attività della Lega al Governo e in Parlamento. "In poco più di un anno abbiamo realizzato davvero tanto, sulla sanità purtroppo la competenza è regionale e la colpa dello sfascio è tutta di De Luca e dei suoi. Dobbiamo lavorare per le Europee e poi per mandare a casa questo governo regionale, al di là della candidatura o meno di De Luca, che tanti danni ha rotto nella nostra regione. Sono convinto che otterremo un ottimo risultato e che Luigi Barone sarà eletto all'Europarlamento", ha affermato l'onorevole Zinzi.

A proposito invece della conferenza stampa di questa mattina del coordinatore provinciale di Forza Italia Francesco Maria Rubano, il segretario provinciale Luigi Bocchino ha affermato: "Il centrodestra deve procedere unito, abbiamo tante questioni sulle quali attivare iniziative comuni, ad iniziare dalla sanità. Anzi, invito i colleghi di Fi e Fdi ad una comune azione contro la demedicalizzazione delle ambulanze, non possiamo consentire a Mastella e Volpe, ovvero De Luca, di togliere i medici dalle ambulanze senza opporci fermamente e seriamente. Riguardo, invece, l'emendamento dell'onorevole Gianpiero Zinzi per il teatro comunale Vittorio Emanuele di Benevento lo ringrazio per l'attività, nessuno dei colleghi del centrodestra deve pero sentirsi leso da iniziative parlamentari per Benevento ed il Sannio della Lega. Chiunque, nella coalizione, si impegna per il territorio fa cosa buona e giusta, se lo fa la Lega, e lo facciamo e lo faremo, nessuno deve rizelarsi. Per quanto riguarda Luigi Barone, sia chiaro a tutti: è un nostro dirigente nazionale ed è il candidato del territorio alle Europee; è interlocutore non solo territoriale e regionale ma anche nazionale. Ripeto, la coalizione esiste se esistono tutte le forze che la compongono, nessuno è autosufficiente per vincere da solo. Evitiamo polemiche tra di noi e uniamo le forze per battere la sinistra".