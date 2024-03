"Its modello di sviluppo virtuoso per le aree interne" Barone (Lega): "Premiato come migliore della Campania: percorso cui fare riferimento"

"Voglio esprimere le mie più sentite congratulazioni per un'eccellenza come l'Its Academy Antonio Bruno di Grottaminarda, giudicato dal Ministero dell'Istruzione, attraverso l'ente Indire, miglior Its della Campania.

Secondo il report l'Its ha il 100 per cento sul fronte dell'occupabilità, conquistando tre premi sui primi tre corsi.

Un'eccellenza vera delle aree interne dunque, che ha saputo interpretare un'esigenza dei nostri territori: percorsi che possano coniugare le esigenze formative dei ragazzi con quelle delle aziende, garantendo occupazione ai giovani del territorio e manodopera qualificata alle imprese.

Questo significa far restare i ragazzi sul territorio andando ad incidere positivamente sul contrasto allo spopolamento e nello stesso tempo consentire alle aziende percorsi più semplici per trovare manodopera e anche un risparmio per non dover formare in azienda il nuovo personale.

Un percorso virtuoso che mette insieme più attori del territorio e che rappresenta un modello di sviluppo concreto cui fare riferimento "

Lo dichiara Luigi Barone, responsabile nazionale coesione territoriale e Zes Lega Salvini Premier.