Dissesto idrogeologico e frane: "Serve censimento a monte" Limata e Feleppa (FI): "Provincia di Benevento fragile: perché non si mappano strade provinciali?"

"Bisogna fare un censimento a monte, non aspettare drammi che costano molto di più alla collettività.

Di recente E’ stato avviato dal presidente della provincia il procedimento di pubblicazione del bando per l’affidamento di una gara, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione e coordinamento dei lavori di ripristino di due strade provinciali: un punto della Strada provinciale n. 109 “Vitulanese” nel comune di Cautano, e la strada provinciale n. 53 tra Castelvetere Valfortore e Tufara e in entrambi i casi si è arrivati all’estremo, a danni indigenti e soprattutto al mancato servizio essenziali dei cittadini.

Ovviamente ripristinare strade disastrate costa molto di più che mantenerle funzionali con opere di manutenzione ordinaria, ma non è meglio fare prevenzione? Costerebbe molto meno alla collettività e soprattutto non creerebbe disagi.

A questo punto, Limata e Feleppa si chiedono come mai non si provveda a fare una mappatura delle strade provinciali più disagiate, in modo da fare prevenzione a monte, ed intervenire tempestivamente con costi molto più ridotti.

La provincia di Benevento è molto fragile soprattutto per i dissesti idrogeologici che si manifestano ogni qual volta ci siano abbondanti piogge, scarsa manutenzione ma soprattutto non vengono effettuate opere di contenimento a volte anche molto semplici, basterebbe piantare qualche coltura arborea a ciglio strada per impedire le frane" così in una nota a firma congiunta di Sebastian Limata e Angelo Feleppa, rispettivamente responsabili provinciali di Forza Italia per il settore delle politiche agricole e dell'ambiente, energia e Protezione Civile.