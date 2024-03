"Sannio assente dal video promo della Regione Campania" L'ira di Barone (Lega): il video è bello e anche molto gradevole, purtroppo mancano bellezze sannite

“Che De Luca abbia una visione della Campania limitata alla fascia costiera è cosa abbastanza nota e facilmente desumibile dal suo modus operandi politico istituzionale. Per cui non stupisce l'assenza del Sannio nell'agenda istituzionale di Palazzo Santa Lucia". Così in una nota Luigi Barone, responsabile nazionale coesione territoriale e Zes Lega Salvini Premier.

"Stupisce invece che tale totale disinteresse sfoci anche in ciò che dovrebbe essere mera cortesia: mi riferisco al video promozionale sulla “Campania Divina” con protagonista il bravissimo attore Alessandro Gassman.

Per la verità - rimarca Barone - il video è bello e anche molto gradevole: d'altronde Alessandro Gassman è un grandissimo attore, e il materiale da promuovere tra costiera amalfitana, Ischia, Capri, il Vesuvio, la Reggia di Caserta è di altissimo pregio...tuttavia faccio notare sommessamente che tra quelle bellezze c'è pure il Sannio, che scompare completamente dal video.

E' grave - tuona l'esponente della Lega - che in due minuti di filmato non ci sia un secondo dedicato alla città di Benevento, alla sua provincia, al Parco del Taburno o all'enogastronomia sannita, al nostro artigianato, alla splendida Pietrelcina: è ancor più grave che quel filmato sia prodotto da un ente che ha un assessore al Turismo che il Sannio dovrebbe conoscerlo bene. Una dimenticanza grave ma che esprime in pieno la considerazione che De Luca, la Regione e questo centro sinistra hanno nei confronti di Benevento e Provincia: e fa specie che di fronte a quello che è a tutti gli effetti un forte sgarbo istituzionale tacciano proprio le istituzioni sannite, che sarebbero deputate a rappresentare, e in questo caso a difendere, il territorio, le sue bellezze, i suoi cittadini ”.