La sannita Michelina Viglione aderisce alla Lega È stata candidata alle Regionali e al Senato con il centrodestra

Michelina Viglione, già dipendente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da sempre impegnata nel sociale e in politica, già vice presidente provinciale delle Donne del Popolo della Libertà nel Sannio e candidata alle Regionali e al Senato con il centrodestra, ha deciso di sposare il progetto della Lega Salvini Premier.

“Era da tempo che riflettevo sulla opportunità di tornare alla politica attiva aderendo ad un partito che difende per davvero gli interessi della gente e dei territori”, afferma la Viglione che aggiunge: “Dopo un attento ragionamento e un confronto con l’amico Luigi Barone ho deciso convintamente di aderire alla Lega, forza politica che in un anno al Governo ha dimostrato di voler bene all’Italia e agli italiani. Dall’aumento degli stipendi fino a 35mila euro allo stop del maxi acconto di novembre per le partite iva, dalla riforma della scuola al nuovo codice della strada, dal taglio della burocrazia a misure più severe per baby-gang e criminali: questi alcuni dei risultati dell’azione del vice premier Salvini al Governo”, afferma Michelina Viglione.

"È ovvio che sosterrò con il massimo impegno alle Europee Luigi Barone al quale mi accomuna un’amicizia più che ventennale. Luigi ha sempre dimostrato di impegnarsi per il territorio e anche la sua ultima esperienza alla presidenza dell’Asi sannita ha evidenziato le sue capacità, attraendo diversi investitori che hanno creato tanti nuovi posti di lavoro”, prosegue ancora Viglione alla quale nei prossimi giorni sarà affidato un importante incarico politico".