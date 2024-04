Campagna elettorale Forza Italia, ad Airola la telefonata di Tajani "La guida del partito in Campania e nel Sannio è in ottime mani”

Nel corso della manifestazione per l’apertura del comitato elettorale di Forza Italia ad Airola, alla quale erano presenti sia l’onorevole Fulvio Martusciello, europarlamentare uscente nonché ricandidato al Parlamento Europeo nel partito azzurro, che l’onorevole Francesco Maria Rubano, deputato sannita nonché segretario provinciale di Forza Italia, ed alla presenza di tanti simpatizzanti e iscritti al partito della Valle Caudina è giunta anche la telefonata del vicepremier e segretario nazionale del partito Antonio Tajani nonché anch’esso candidato all’Europarlamento da capolista in tutte le circoscrizioni (ad esclusione delle isole). “Voglio salutare tutti i presenti e nel contempo fare i miei complimenti per la qualità della guida del partito regionale e provinciale da parte degli onorevoli Martusciello e Rubano. – ha sottolineato Tajani - Ho la ferma intenzione di venire personalmente nella vostra splendida provincia, non appena sarà aperta anche ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni Europee dell’8 e 9 giugno prossimi. Ad Airola, così come in tutto il Sannio c’è una classe dirigente ben organizzata, capace di costruire un’azione politica utile al territorio. Di una cosa sono già certo che per Forza Italia il risultato delle Europee sarà più che positivo, perché avverto da parte della gente la voglia di sostenere un partito moderato, europeista e popolare come il nostro" ha chiamato concluso Tajani.