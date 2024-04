Corteo del 25 aprile, Pd: oggi più che mai l’antifascismo va rivendicato In piazza per ribadire l'importanza della memoria

"Il Partito Democratico del Sannio aderisce e partecipa al corteo del 25 aprile indetto dall’ANPI". Così, in una nota, la Presidente, Rosa Razzano e il Segretario Provinciale, Giovanni Cacciano.

"Anche quest’anno saremo presenti al corteo che partirà da Piazza Orsini. Un appuntamento fondamentale per continuare a raccontare l’importanza, il valore, la memoria di questa data che rievoca la lotta di chi ha combattuto ed è morto per liberare l’Italia dalla dittatura fascista. Oggi più che mai, l’antifascismo va rivendicato e praticato a testa altissima per contrastare e difendere gli attacchi striscianti che vengono portati avanti nei confronti della nostra democrazia e della nostra Costituzione".