Corteo del 25 Aprile, Civico 22: importante essere in piazza "Facciamo memoria di chi ha combattuto per la riconquista della libertà e della democrazia"

Civico22 aderisce e partecipa al corteo del 25 Aprile indetto dall'Anpi. Lo comunicano il segretario, Argemino Parente e la consigliera comunale, Giovanna Megna. "Riteniamo importante essere in piazza, e particolarmente in questo momento, a difesa di quegli ideali che hanno portato nel 1945 alla liberazione della nostra Patria dal nazi-fascismo. Facciamo memoria di chi ha combattuto per la riconquista della libertà e della democrazia, ricordiamo sempre a noi stessi l'importanza di tali ideali e restiamo sempre vigili davanti a qualsiasi attacco ai principi fondanti della nostra Costituzione", dichiarano Megna e Parente.