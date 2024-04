Piano regolatore territoriale Asi: incontro in Sala Giunta Esaminate le istanze dei cittadini delle contrade di Benevento nord

Si è svolto in sala Giunta, a Palazzo Mosti, un incontro con il Comitato delle contrade di Benevento Nord e il Presidente del Consorzio Asi Domenico Vessichelli in merito alle criticità legate alla nuova proposta di perimetrazione del Consorzio industriale Asi.

"Abbiamo prontamente accolto la richiesta del Comitato, che ringraziamo, per l'importanza del tema. Il presidente Asi, mostrando disponibilità e nell'ottica di una piena collaborazione istituzionale, dopo aver esaminato le istanze dei cittadini, ha garantito che terrà in debita considerazione le osservazioni formulate dal Comitato, cosi da poter rivedere il nuovo Prt (Piano regolatore territoriale) del Consorzio", scrivono in una nota il sindaco Clemente Mastella e l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo.