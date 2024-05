Cambia ordinanza per Santa Sofia: ok a piccoli addobbi floreali nei matrimoni Intervento del Comune: modalità da concordare con il parroco

Con nuovo provvedimento, è stata modificata una precedente ordinanza sindacale concernente il decoro nella piazza antistante il complesso monumentale di Santa Sofia.

Con il nuovo dispositivo sindacale resta il divieto di occupare la Piazza antistante la Chiesa di Santa Sofia, in occasione di eventi e cerimonie con ogni sorta di addobbo o elemento decorativo, autoveicoli e furgoni, tuttavia è introdotta l'eccezione di piccoli addobbi floreali e piante in prossimità dell'ingresso della Chiesa in occasione di eventi religiosi, concordando con il Parroco le modalità finalizzate a garantire la sobrietà ed il rispetto del decoro dei luoghi. Si specifica che sono ammessi solo i veicoli degli sposi e delle ditte incaricate dei servizi connessi alle cerimonie o agli eventi per il tempo strettamente necessario e debitamente autorizzato. Restano immutate tutte le altre disposizioni di cui all'ordinanza numero 151 del 20 dicembre 2023.