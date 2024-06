Rubano: "Benevento provincia più azzurra d'Italia: avanti così" "Dato incrementato del 36 per cento rispetto alle ultime politiche"

"Orgoglioso e felice per i risultati del mio partito in provincia di Benevento che diventa la provincia più azzurra della Campania, raggiungendo il 16,58 percento, un risultato entusiasmante che premia il grande impegno sul territorio. Rispetto alle politiche abbiamo incrementato il dato provinciale di oltre il 36 percento, registrando primati assoluti in molti comuni e conquistiamo il secondo posto nella classifica provinciale dopo Fdi. Ringrazio tutti gli elettori che hanno riposto fiducia nel nostro progetto e nel nostro partito che sotto la guida di Antonio Tajani raggiungerà risultati sempre più entusiasmanti. Rivolgo i migliori auguri al segretario regionale di FI Fulvio Martusciello per la sua ottima affermazione elettorale ma soprattutto ringrazio il nostro leader Antonio Tajani che ha raggiunto un risultato straordinario, sapendo guidare con saggezza e determinazione il partito verso una vittoria meritatissima. Avanti così, dalla parte del territorio e dei cittadini”.

Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato e vice segretario regionale di Forza Italia.