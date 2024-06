Regionali, Martusciello: "Pronto a guidare il centrodestra" L'eurodeputato: "Ho preso centomila preferenze, sono una responsabilità che sono pronto ad assumere"

Le centomila preferenze riscosse alle Europee sono un'investitura per la sfida delle regionali, come guida del centrodestra. E' questo il messaggio che arriva da Fulvio Martusciello, parlamentare appena rieletto tra le fila di Forza Italia nella conferenza stampa del partito a Benevento accanto a Rubano.

Chiaro il messaggio di Martusciello in tal senso: “Sento su di me forte la responsabilità di aver avuto 100mila voti, sento su di me forte la responsabilità di essere stato il candidato più votato di tutto il centrodestra. Offro la mia disponibilità a tutta la coalizione nella consapevolezza che non vanno messe bandierine ma si deve individuare chi può rappresentare una sintesi per portare la coalizione a vincere, ed è chiaro che si vince al centro. A quel punto poi basta malasanità, basta dicotomia area costiera - area interna. Anzi, lo dico tranquillamente: saremo Sanniocentrici”.



E Martusciello si è soffermato anche sul dato locale, parlando di una Forza Italia che è arrivata al sedici per cento “Ma che può tranquillamente arrivare al trenta” e dei prossimi appuntamenti politici: “Si andrà a votare nel 2025 per le provinciali, e noi siamo pronti con una classe dirigente in grado di rappresentare questa provincia. Comunali? Ho parlato con Piantedosi, mi ha assicurato che sarà fatto un decreto legge che consenta di rispettare la costituzione e cioè che i consigli comunali restino in carica per 5 anni, dunque si voterà nel 2026”.



Poi la battuta: “C'è qualcuno nel centrodestra che guarda ancora con favore a un'alleanza con Mastella? Evidentemente è strabico”