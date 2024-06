Rubano: "Si voterà per le Provinciali, e allora cadrà il Comune di Benevento" Il deputato: "Hanno vinto tutti alle Europee? Sì, ma Forza Italia è l'unica che ha vinto davvero"

“Dalle parole degli altri partiti viene fuori che hanno vinto tutti, ma Forza Italia è l'unico partito che ha vinto per davvero qui nel Sannio”.

Così Francesco Maria Rubano, parlamentare di Forza Italia rivendica il risultato del partito: “La crescita è nei numeri, ed è forte, ma è stato già certificato: Benevento è la provincia più azzurra della Campania, Fulvio Martusciello prende più voti della Meloni nella Provincia, e io porto a Roma oltre 10mila preferenze, non 2800 (punzecchiatura evidente all'altro rappresentante sannita in Parlamento, Matera di Fratelli d'Italia, identificato con le preferenze a Gambino, 2790 ndr)”.

Mastella ha vinto? Noi abbiamo stravinto

Un fiume in piena Rubano nella conferenza stampa in cui siede accanto a Martusciello: “Sento chi gestisce Comune, Provincia e partecipate parlare di risultato colto a mani nude, e allora noi che cosa dovremmo dire? Siamo un partito di opposizione ovunque: in Regione, alla Rocca dei Rettori, a Palazzo Mosti e nonostante ciò prendiamo 10500 voti di preferenza, gli stessi della Meloni e 2mila in meno rispetto alla candidata del territorio. Se loro hanno vinto noi abbiamo stravinto. E loro non hanno vinto: è un dato catastrofico secondo me”.

Unità del centrodestra? C'è a Roma, è tutto

Quanto all'appello rilanciato anche da Barone della Lega all'unità del centrodestra: “Noi abbiamo una coalizione nazionale, quando i livelli territoriali si scontrano poi devono uniformarsi alla linea che danno i livelli nazionali, come fanno i vertici regionali, come devono fare obbligatoriamente i vertici provinciali. In ogni coalizione si litiga, basta ricordare cosa accadeva nella coalizione di Nardone alla Provincia. Per cui gli appelli all'unità sono superflui: l'unità c'è perché c'è a Roma”.



E su Fratelli d'Italia: “Forza Italia è alternativa al metodo di Governo della Rocca. La posizione di Fratelli d'Italia pare differente da una forza tipicamente d'opposizione”.

Sulla revoca di Vernillo da vice segretario provinciale: “Quando il vertice di un partito provinciale, nominato e dunque con incarico di fiducia, annuncia sui social che si astiene dalla campagna elettorale, io per bonton politico un'ora dopo la chiusura delle urne prendo un provvedimento previsto dallo Statuto”.



Comune di Benevento cadrà con voto alla Rocca

Sulle prospettive politiche in provincia di Benevento: “Noi siamo gli unici che ad esempio sulla sanità abbiamo denunciato non solo la malasanità, ma anche la connivenza di Mastella e del Pd con il responsabile della malasanità che è De Luca. Noi siamo i garanti dell'alternativa. Andremo al governo della Provincia di Benevento, e in concomitanza a Palazzo Mosti perché appena si voterà per le provinciali cadrà Palazzo Mosti, perché tanti consiglieri e assessori sono lì asfissiati a subire la dinamica del familismo. Tanti ci stanno contattando perché siamo i garanti di un modello diverso”.