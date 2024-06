Ps Sant'Agata, Mortaruolo: i parlamentari sanniti facciano appello al Governo Il consigliere regionale: ho chiesto al Presidente De Luca un approfondimento sulla vicenda

“Sensibilizzare il Governo, attraverso i ministeri di competenza”. Invoca una collaborazione fattiva il consigliere regionale Mino Mortaruolo sulla questione del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori di Sant'Agata dei Goti che, da domani sarà chiuso di notte e consentirà l'accesso ai pazienti solo dalle ore 8 alle 18.

“Ieri – ha spiegato Mortaruolo – il presidente De Luca era in piazza Santi Apostoli ma ci siamo sentiti perché personalmente ho chiesto interesse e un approfondimento maggiore sulla vicenda. A fronte anche del consiglio comunale aperto di un mese fa, in cui ero l'unico rappresentante della Regione, credo che quella intrapresa non sia la strada giusta. Al di là delle difficoltà oggettive della Regione, che De Luca non ha mai nascosto, è necessario un maggiore impegno ed è indispensabile parlare con le comunità e affrontare con loro i problemi”.

Poi una stoccata riguardo all'iniziativa annunciata dal deputato di Forza Italia, Francesco Rubano, che ha proposto dei pullman per Napoli al fine di opporsi alla decisione.

“Non ho certo interesse a far fallire il viaggio a Napoli – prosegue Mortaruolo - e pur tuttavia sarebbe necessario che i parlamentari sanniti interloquissero anche loro con il Ministero di competenza. Spero che possa esserci un ripensamento e una riprogrammazione”.