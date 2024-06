Iannotta consigliere nazionale Siap, i complimenti di Matera "Certo che si farà valere in un contesto prestigioso"

“Desidero esprimere un forte e sincero augurio di buon lavoro a Michele Iannotta per l’importante incarico cui sarà chiamato ad assolvere”.

Il Senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera, nel commentare l’elezione di Iannotta quale consigliere nazionale del Siap, “Sindacato italiano Appartenenti Polizia”, tra i maggiori sindacati della Polizia di Stato e riferimento per tutto il Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. Nei giorni scorsi i lavori svoltisi a Milano con il prezioso riconoscimento per Iannotta, ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Caserta. E sempre la Questura di Caserta ha avuto un ulteriore riconoscimento, sempre nel contesto della struttura del Siap, con l’elezione in seno al Direttivo nazionale del Segretario provinciale Massimiliano Martelli. “Che Iannotta – prosegue Matera – possa far valere nel prestigioso contesto nazionale della Sigla le istanze dei colleghi. La Polizia di Stato, alla quale non mi stancherò mai di rinnovare stima e apprezzamento così come a tutti i componenti delle altre Forze dell’Ordine, assolve ad un ruolo assolutamente strategico e centrale nell’ottica del benessere e della sicurezza dei cittadini. E tutti coloro i quali lavorano e rischiano la vita, ogni giorno, per la tutela di noi altri devono poter operare, a loro volta, al netto di disagi e difficoltà. Un forte in bocca al lupo al nostro conterraneo Iannotta – la chiusura del Senatore Matera - tanto più per la attività che quotidianamente conduce in un contesto territoriale che abbonda di criticità”