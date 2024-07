Piazza Pride, il Pd: insieme verso il Pride 2025 a Benevento Il commento di Rosa Razzano, presidente Pd Sannio, sull'evento di ieri

"Una piazza necessaria. Una piazza schierata, ricca di storie, racconti, proposte, alternative, speranze".

Parte da qui Rosa Razzano, Presidente PD Sannio che prosegue "Una piazza che ha rivendicato l’antifascismo e la costituzione, sotto i colori della bandiera arcobaleno. Personalmente vorrei ringraziare tutte le sigle che hanno partecipato alla costruzione di questa manifestazione. Tutte le persone che c’hanno creduto e che non hanno mollato neanche un attimo. A tutte le persone che attraverso un microfono, con la propria voce, hanno condiviso un po’ di loro e della loro esperienza.

Ai compagni di sempre che si sono offerti volontari per allestire, far sentire e suonare quella piazza.

Alle artiste che si sono esibite.

Un ringraziamento speciale all’Anpi di Benevento da cui tutto è partito.

Un ringraziamento sentito a Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del mio partito, del Partito Democratico, per l’entusiasmo, la concretezza, la passione che ha portato col suo intervento.

Una giornata indimenticabile che mette una base forte per andare avanti e costruire insieme un percorso unitario, anche a Benevento, come alternativa alla destra di governo.

Andremo avanti insieme, presto, ognuno con la propria identità ma uniti per fare fronte comune e opporci agli attacchi del governo Meloni. A partire dalle firme contro l’autonomia differenziata”.