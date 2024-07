Mastella: "Alleanza di centrosinistra? Ci sono troppi Melenchon..." "Serve un'iniziativa che superi il dualismo Renzi - Calenda"

"Occorre una iniziativa che superi il dualismo Renzi-Calenda, altrimenti tutto diventa difficile. Se prevalgono la vanità personale e le scelte egoistiche, beh allora il percorso diventa in salita. Senza il Centro non si vince, ma in Italia è complicato costruire un'alleanza di centrosinistra perché ci sono tanti Mélenchon che bloccano ogni intesa". Lo ha detto Clemente Mastella, sindaco di Benevento e storico leader centrista, intervistato dal Qn. Mastella conferma il suo progetto di rifondare la Margherita: "Lo sto proponendo a quelli che militano in quest'area. La prova generale potrebbe essere alle Regionali del 2025 in vista delle Politiche". E apre alla possibilità di un dialogo col Pd: "I contenuti condivisi si possono trovare anche con chi non la pensa esattamente come te. Se affini le asprezze e il contenzioso, puoi arrivare a qualcosa di importante. Se invece vuoi continuare ad avere una posizione tolemaica - tutto gira intorno al Pd e gli altri sono pianetini -, allora non si va da nessuna parte". Per l'ex Guardasigilli "il problema è la capacità di far sentire a proprio agio chi è più 'piccolo' come dimensione e consensi, e questa capacità mi pare manchi del tutto, oggi, a sinistra".