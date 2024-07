Patto tra Noi di Centro ed Essere Democratici: insieme anche alle Regionali Un patto che rafforza un legame politico e che punta a consolidare un percorso

"Abbiamo condiviso l'opportunità di consolidare e potenziare il legame politico tra i movimenti Noi di Centro ed Essere Democratici. Abbiamo stretto un patto federativo che corrobora la collaborazione e l'alleanza strutturale che finora ha raccolto successi importanti in tutte le elezioni di primo e secondo grado nella provincia di Benevento", lo scrivono in una nota Clemente Mastella, segretario nazionale di Noi di Centro e il coordinatore provinciale di Essere Democratici Raffaele Del Vecchio.

"Il patto federativo tra Noi di Centro ed Essere Democratici si configura come l'esito naturale del percorso avviato con le Amministrative di Benevento e che vede i due movimenti impegnati nella governance territoriale in tutti gli Enti e le agenzie partecipate della provincia di Benevento. Questa scelta implica naturalmente la piena e partecipata condivisione delle scelte politiche che saranno assunte: insieme, come accaduto fino ad ora, affronteremo i prossimi, cruciali appuntamenti elettorali a partire dalle Regionali che eleggeranno il nuovo Presidente della Giunta e il nuovo Consiglio della Campania. Un patto che rafforza un legame politico e che punta a consolidare un percorso che si è rivelato tanto vincente sul piano elettorale, quanto proficuo sul versante delle scelte amministrative e delle politiche attive per il governo del territorio", concludono Mastella e Del Vecchio.