Lonardo (FI) sollecita pulizia alveo dei fiumi Sabato e Calore Il commissario cittadino di Forza Italia striglia l'amministrazione

"Una situazione che sta "diventando drammatica" quella dell’alveo fluviale del fiume Sabato e Calore per la presenza di arbusti e di alberi che potrebbero annunciare un vero e proprio dissesto idrogeologico anche in virtù delle attuali emergenze climatiche che, dopo i cicloni africani, possono prevedere piovaschi a carattere torrenziale".

La mette in evidenza Lucio Lonardo, commissario cittadino di Forza Italia che dettaglia "Ricordo solo a me stesso che nel corso di un vertice istituzionale, alla presenza di rappresentanti del Genio Civile, dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale, della Provincia, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Campania, dei Vigili del Fuoco, del Consorzio Asi, dell’Asia, dell’Asea, dell’Università degli Studi del Sannio, della Protezione Civile, degli Assessori al ramo, il Sindaco ebbe ad evidenziare i problemi di carattere idraulico per la Città di Benevento per la presenza di tre importanti corsi d’acqua sollecitando al contempo, Regione e Provincia, ciascuna per le proprie competenze, ad urgenti e necessari interventi manutentivi anche in considerazione dell’evento alluvionale pregresso del 2015. Per quanto in premessa, ci sarà tempo per attuare il progetto di piantare in Città un albero per ogni abitante, spero non negli alvi fluviali, ma piuttosto ora è urgente la pulizia degli stessi con la gestione dei detriti sollecitando la Provincia al quanto, visto che la parrocchia politica dovrebbe essere ancora la stessa nonostante la “stitichezza” del Presidente che, alle recenti elezioni, ha tenuto per sé a Faicchio, come confermato sindaco, ben 1288 preferenze lasciandone solo 241 a Stati Uniti d’Europa. In conclusione - tira le somme Lonardo- vorremmo evitare, per il futuro anno scolastico, ancora mortificanti inutili chiusure degli edifici ad ogni scroscio di pioggia e questo grazie a messa in sicurezza anche del verde cittadino con interventi da ditte specializzate piuttosto che da cooperative amiche improvvisate e soprattutto con la costante pulizia di caditoie e fossette stradali per il lavoro congiunto di Gesesa e Asia, senza dover ricorrere a risibili interventi last minute, o peggio ancora, a babbo morto. Dopo la pulizia effettuata ad horas a Piazza S. Maria presso la baracca frutta e verdura, grazie a nostra sollecitazione e grazie agli organi di informazione, abbiamo capito che il giovanotto è volenteroso nei momenti sabatici elettorali per cui ci aspettiamo un intervento rapido e fattivo. E un intervento altrettanto rapido e fattivo ce lo aspettiamo, giacchè parliamo anche di manutenzione di parchi fluviali, pure a Cellarulo dove sono stati spesi milioni di euro, perché è vero che i nuovi insediamenti possono essere gratificanti ma non tanto quanto il recupero e la fruibilità del pregresso".