Mastella sale nell'indice di gradimento per i sindaci Governance Pool, maggior aumento del consenso in Italia (+6,3%) per il primo cittadino di Benevento

Dodicesimo in tutt'Italia e con il maggior aumento nazionale nell'indice di gradimento rispetto alla data delle elezioni (+6,3%), come calcolato dall'Istituto Noto Sondaggi: sono i risultati del Sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo la pubblicazione, su Il Sole 24 Ore, dell'annuale sondaggio sulla popolarità dei primi cittadini italiani (Governance Pool).

"Ringrazio i cittadini di Benevento, il tributo di affetto e apprezzamento che continuano a riservarmi mi riempie d'orgoglio. Sono il Sindaco con il maggior incremento del gradimento rispetto al giorno delle elezioni. La vicinanza alle persone, la straordinaria mole d'investimenti che in maniera costante cambia in meglio il volto della città e la illumina di luce nuova, rimediando a tanti disastri e sciatterie del passato, riscuote un gradimento rinnovato e ulteriore: è gratificante per me e per tutta la mia squadra", spiega il sindaco Mastella.

"Avere un indice di gradimento così importante e di sei punti maggiore di quello del giorno in cui vinsi le elezioni, è una ulteriore, ancorché gradevole, responsabilità. Tanto più che ciò avviene senza il supporto di nessun partito nazionale, anzi a dispetto di una paradossale contingenza politica che vede partiti di ambedue gli schieramenti nazionali animati da una sorda contrapposizione contro la mia amministrazione. Ma, assai prima dei simboli e delle bandiere, viene l'appoggio e il consenso dei cittadini, linfa della politica e dell'amministrare: e quello - come i numeri dimostrano - c'è ancora", conclude il sindaco di Benevento Clemente Mastella.