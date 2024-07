De Pierro: "Pnn: incontro proficuo, cronoprogramma rispettato" Riunione della cabina di regia: "Strumento prezioso: piano è strategico"

Il vicesindaco delegato al Coordinamento del programma degli interventi sul Pnrr Francesco De Pierro ha presieduto, nel pomeriggio, una riunione della cabina di regia tecnica, istituita dal Segretario generale, per il monitoraggio e la verifica dell’attuazione dei progetti finanziati con le risorse di Next Generation Eu.

Nel corso della riunione, incentrata sui principali aspetti tecnici e gestionali riguardanti l'affidamento e/o l'esecuzione delle opere, sono stati approfonditi i dossier elaborati dai responsabili dei diversi settori e approfonditi aspetti specifici riguardanti singole opere. Per snellire la mole d'adempimenti burocratici e gestionali, è stata prevista la possibilità di istituire un gruppo di lavoro che permetta la velocizzazione dei tempi di comunicazione e d'inserimento della documentazione sulle piattaforme telematiche dedicate.

"La riunione è stata proficua perché - ha spiegato il vicesindaco De Pierro - ho potuto constatare che i settori sono consapevoli della centralità strategica del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il cronoprogramma degli interventi, che come noto è contrassegnato da rigide direttive, è rispettato e ciò è particolarmente importante per centrare gli obiettivi nei tempi stabiliti. La cabina di regia, riaggiornata a settembre, si rivela strumento operativo prezioso per armonizzare l'operato amministrativo sul Pnrr e favorire il dialogo costante tra i settori dell'Ente".