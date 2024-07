Mastella: "Sottoscriverò il referendum contro l'autonomia" "Serve però coinvolgere le persone nel dibattito, perché il quorum è rischioso"

"Sottoscriverò il referendum per azzerare l'Autonomia differenziata: una legge sbagliata che accentua i divari tra Mezzogiorno e Nord e finanche tra aree del Meridione", lo annuncia in una nota il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Il Consiglio Comunale di Benevento per primo e quasi all'unanimità si espresse, con preveggente saggezza, contro la riforma dell'Autonomia: è dovere politico e istituzionale sostenere la consultazione contro questa legge divisiva e pasticciata. I cittadini del Sud rischiano di veder peggiorare un'offerta sanitaria che su alcuni versanti è già claudicante e senza i Lep, la cui quantificazione e il cui finanziamento è avvolto nelle tenebre, siamo davvero alla frattura della patria, altro che patrioti. Anche il sistema scolastico, formativo e educativo subirebbe, del resto, effetti disgreganti assai deleteri.

Coinvolgiamo però le persone nel dibattito, perché le distanze tra il sentire popolare e i temi politici sono direttamente proporzionali ai pericoli di vedere sfumare il quorum, quando il referendum sarà celebrato. Il sondaggio di Noto, tuttavia, è indicativo sulle forti resistenze che al Sud ci sono riguardo questa riforma e - come lascia presagire la ricerca demoscopica- proprio i meridionali potrebbero trainare la consultazione referendaria oltre le colonne d'Ercole del quorum", conclude il Sindaco.