Ferrante: "Galleria Rocchetta: inizio scavi traguardo importante" Il sottosegretario: "Impegno per un'opera strategica per il Sud e per l'Italia"

“Come assicurato in occasione del mio ultimo sopralluogo presso la ‘Galleria Grottaminarda’ della tratta Apice-Hirpinia lungo la linea dell’AV/AC Napoli-Bari, oggi viene attivata anche la seconda talpa che opererà nel cantiere della ‘Galleria Rocchetta di Apice’ dello stesso lotto. Un traguardo importante, che dimostra tutto il nostro impegno per la realizzazione di un’infrastruttura strategica per il Sud e per l’Italia. I lavori procedono secondo una tabella di marcia sfidante, grazie alla quale questa grande opera diventerà presto realtà”. Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante a margine della cerimonia di avvio della TBM (Tunnel Boring Machine) che si è svolta oggi ad Apice (Bn). “Anche in virtù della mia delega al coordinamento delle attività commissariali – ha poi aggiunto il Sottosegretario - seguo personalmente e con particolare attenzione in ogni loro fase gli interventi sull’intera tratta, sulla quale registriamo un omogeneo stato di avanzamento. Per il Mit e il Governo la nuova linea ferroviaria ha la massima priorità nello scenario dei collegamenti nazionali e transeuropei, per la crescita del Paese e per lo sviluppo dei territori. La Napoli-Bari, infatti, rappresenta una delle opere più avanzate previste dal PNRR, simbolo di un Mezzogiorno che sta prendendo sempre più velocità, e che può guardare con fiducia al futuro. Anche la recente attivazione delle talpe lungo la linea AC Messina-Catania dimostra il rinnovato slancio delle politiche a favore del Sud che - conclude Ferrante - il nostro Governo sta mettendo in campo dopo anni di ideologico immobilismo”.