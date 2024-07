Barone: "Bene ritorno al voto per le Province: battaglia della Lega" "Si spera che la proposta venga approvata: basta concordare eletti a tavolino "

“Il ritorno alle province come enti di primo livello, con tutte le funzioni e con presidente e consiglieri eletti dal popolo sovrano e non concordati a tavolino su un divano o dinanzi qualche caminetto, deve essere una priorità perché non se ne può più di mezzi enti che continuano a spendere senza però garantire adeguati servizi ai cittadini. La Lega è da sempre portabandiera di questa battaglia politica per il territorio e la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati, primo firmatario Alberto Stefani, va in questa direzione": A dirlo è Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier. "Viabilità, istruzione ed edilizia scolastica, agricoltura, reti idriche ed energetiche, ambiente, cultura, turismo e marketing territoriale, sviluppo economico e sport, sono tutte competenze proprie delle province che tra quelle poche ancora in essere, ma scarsamente esercitate, e quelle sottratte dall'assurda legge Del Rio, debbono tutte ritornare sotto l'egida di un ente che è il più prossimo agli enti locali e dunque ai cittadini. L'augurio e la speranza è che la proposta della Lega possa essere discussa ed approvata quanto prima dal Parlamento", conclude Barone.