Carceri: Rubano (Fi) visita istituti di pena Airola e Benevento Presto lavori ad Airola. "Apprezzo lavoro e impegno delle direzioni, agenti, educatori e magistrati"

“Nell’ambito dell’iniziativa “Estate in carcere”, promossa dal nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani per verificare le reali condizioni dei detenuti e confrontarsi con dirigenti, operatori, agenti di Polizia penitenziaria e magistrati di sorveglianza, oggi mi sono recato in visita all’istituto minorile di Airola e al carcere di Benevento”. Così il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano.

“Ho visitato diverse volte questi istituti di pena: ad Airola sono stato sette volte, l’ultima con il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. Lì sto seguendo personalmente un importante progetto di riqualificazione dell’istituto. Ho visitato dieci volte anche il carcere di Benevento, una comunità a cui sono particolarmente legato, interfacciandomi con Samuele Ciambriello, garante dei detenuti in Campania. Voglio esprimere - spiega ancora il deputato sannita di Forza Italia tutta la mia vicinanza e apprezzamento alle direzioni dei due istituti di pena, alla polizia penitenziaria, ai volontari, agli educatori e al personale sanitario, di cui apprezzo il lavoro e l’impegno. Quello delle carceri è un tema delicato e importante, una vera e propria emergenza che Forza Italia ha deciso di affrontare con determinazione. L’obiettivo delle nostre visite è accendere i riflettori sulle condizioni allarmanti dei nostri istituti di pena”, conclude.