Fondi Fsc, il Pd: "Ottimo risultato, ora tocca vigilare" "Al netto dei personalismI: verificare che accordi si siglino in tempi brevissimi"

La segreteria provinciale Pd interviene sull'ok ai fondi Fsc: "Con l’approvazione da parte del Cipess del secondo blocco di progetti relativi alla Campania, reso noto dal Presidente De Luca lo scorso 01 agosto, è stata attivata la seconda tranche di finanziamenti dei Fondi di Coesione – circa 6 miliardi – assegnati da oltre un anno alla nostra regione.

Nonostante i colpevoli ed immotivati ritardi del Governo, la buona notizia dello sblocco dei fondi reca in dote anche 30 milioni di euro per lo «scalo merci di Ponte Valentino» e per altri importanti progetti che riguardano Benevento e il Sannio.

Giova ricordare, tra l’altro, che lo scorso mese di maggio, difronte all’ennesima melina del governo, i capigruppo del PD al Comune e alla Provincia, Fioretti e Ruggiero, insieme ai consiglieri comunali e provinciali, chiedevano la convocazione straordinaria ed urgente dei consigli comunali e provinciali, in forma congiunta, proprio per discutere dello «Scalo merci Ponte Valentino-Alta Capacità Napoli-Bari-Piattaforma logistica in valle Ufita, col fine di coinvolgere tutti gli attori istituzionali in campo».

Tralasciando la dubbia compostezza istituzionale dei predetti Enti locali coinvolti e al netto di rivendicazioni e personalismi, ciò che rileva è il risultato raggiunto su cui Tutti siamo chiamati a vigilare per non vanificare – come più volte accaduto – una importante opportunità per il territorio, tramutandola nell’ennesima «occasione mancata».

Il Partito Democratico, come sempre, farà la sua parte senza pregiudizi o rivendicazioni di sorta, con l’unico obiettivo di dare concretezza, speditezza e realtà alle opportunità di sviluppo.

Visto che le istruttorie tra Governo e Regione sono concluse da tempo, ci auguriamo, in conclusione, si possa siglare in tempi rapidissimi l’accordo di coesione completo così rendere disponibile l’intero budget FSC. Manca solo la firma finale e i Cittadini e le Imprese non possono più attendere".