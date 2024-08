Crisi ospedaliera, Cataudo: per De Luca e Mastella è solo un gioco di potere L'affondo di Claudio Cataudo, Vice Segretario Provinciale di Forza Italia

"È tempo di smetterla con i giochi politici e le promesse vuote. La salute dei cittadini del Sannio non può più essere sacrificata sull'altare delle ambizioni politiche di De Luca e Mastella", così Claudio Cataudo, Vice Segretario Provinciale di Forza Italia.

"Chiedo al manager dell’Azienda Ospedaliera San Pio, Maria Morgante, di fornire spiegazioni chiare e precise su quali iniziative siano state intraprese o intende intraprendere per la riapertura notturna del pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti e per l'attuazione del Decreto 41/19, fondamentale per garantire un servizio sanitario efficace e dignitoso. È inaccettabile che la Regione Campania, i vertici dell’Ospedale San Pio, e il Sindaco di Benevento continuino a ignorare le gravi problematiche degli ospedali San Pio e Sant’Agata de’ Goti. A fine giugno, il Sindaco Mastella aveva annunciato, con toni perfino spavaldi, un vertice su sanità con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Questo annuncio, come prevedibile, a distanza di quasi due mesi, si è rivelato un bluff, una spregiudicata presa in giro per i cittadini del Sannio. Il Presidente non solo non ha mai ricevuto Mastella, ma ha anche completamente ignorato la crisi sanitaria durante la sua visita a Foglianise. Lì, De Luca ha attaccato l’autonomia differenziata, sostenendo che danneggerà la sanità del Sud Italia. E’ paradossale, visto che è stato lui ad aver applicato una forma di autonomia differenziata in Campania, separando, sul piano della qualità dell’assistenza, la sanità regionale dal resto d’Italia e contribuendo così al suo stato disastroso.

"Mastella ha, ancora una volta, dimostrato una totale mancanza di peso politico", ha aggiunto Cataudo. "È grave che abbia cercato di far passare un incontro inesistente con De Luca come una cosa acquisita, mentre le vere questioni urgenti del nostro territorio continuano a essere archiviate".

“Il Sindaco di Benevento nelle scorse settimane è stato accolto solo dal vicepresidente della Regione per discutere di eventi culturali come Città Spettacolo, che, sebbene importanti per la cultura, il turismo e gli operatori economici, non possono essere prioritari rispetto alla salute dei cittadini. Nessun accenno alle criticità dei due nosocomi sanniti. È evidente che De Luca e Mastella parlano di sanità solo quando si tratta di spartizioni, dimostrando che le esigenze dei cittadini sono messe in secondo piano rispetto alle loro ambizioni politiche.

Invitiamo il Governatore De Luca a un incontro per discutere delle reali esigenze del nostro territorio, che merita di essere ascoltato e rispettato, non trattato come un serbatoio di voti. Forza Italia porterà avanti proposte concrete per garantire un diritto fondamentale come la salute. La Sanità in Campania – ha concluso Claudio Cataudo - andrebbe commissariata, dato il palese fallimento della gestione regionale".