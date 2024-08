"Incarichi legali: sempre garantito trasparenza e accadrà anche con Giorgione" Il vicesindaco con delega alla Trasparenza De Pierro risponde al consigliere di Forza Italia

"L'Amministrazione comunale di Benevento ha garantito sempre e in ogni ambito la massima trasparenza nonché la facoltà per i consiglieri comunali di accesso agli atti amministrativi. Il consigliere Giorgione può dormire tranquillo sul fatto che accadrà anche questa volta. Sono certo che gli uffici competenti (Contenzioso e Urbanistica) provvederanno a fornire, in tempi ragionevolmente brevi, al consigliere la documentazione richiesta", lo scrive in una nota il vicesindaco con delega alla Trasparenza, alla Legalità e all'Anticorruzione Francesco De Pierro.

"Come avranno modo di chiarire la collega assessore all'Urbanistica e la delegata agli Affari Legali, gli incarichi professionali sono sempre conferiti in applicazione del principio di alta competenza professionale e attingendo alla short list. Non ritengo che ciò possa essere messo in dubbio dal consigliere Giorgione che naturalmente, svolgendo da molti anni la professione forense, si guarderebbe bene dal dubitare della professionalità e delle competenze dei suoi colleghi. Del resto gli incarichi sono conferiti secondo gli stessi principi e requisiti utilizzati allorquando Giorgione era consigliere di maggioranza e ancor prima assessore e presidente di importanti Partecipate del Comune. Garantisco, in ogni caso, che il consigliere Giorgione vedrà pienamente rispettato il diritto che legittimamente rivendica. Non ho bisogno di fare eco a nessuno, ma l'unico eco che mi appartiene è quello di garantire il buon andamento dell'Amministrazione con il senso di responsabilità che mi ha sempre caratterizzato", conclude De Pierro.