"Sold out degli agriturismi nel Sannio ottimo segnale" Rubano (FI): "Unire le forze per il Giubileo del 2025”

"Il tutto esaurito fatto registrare dagli agriturismi nel Sannio è un segnale inequivocabile della forza e dell'attrattività del nostro territorio," ha dichiarato Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia. "Questo successo è il risultato del lavoro sinergico di quelle forze del territorio, come le organizzazioni di categoria, le associazioni e le proloco, che hanno saputo valorizzare e promuovere le eccellenze del Sannio, rendendolo una destinazione di richiamo."

“In vista del Giubileo del 2025 - ha sottolineato Rubano.- ho già proposto la creazione di un coordinamento tra operatori economici, amministrazioni locali e associazioni di categoria, che sarà fondamentale per sfruttare l'opportunità offerta dal questo evento di portata mondiale che attirerà nel nostro Paese pellegrini e visitatori da ogni parte del globo."

“Va istituito un tavolo di lavoro - ha aggiunto - che coinvolga tutte le principali realtà del territorio, Sannio e Alto Casertano, tra cui Confindustria di Benevento e Caserta, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Confartigianato, Confcommercio, e i Sindaci e gli amministratori delle Province di Benevento e Caserta. Siamo di fronte a un'opportunità unica che non possiamo permetterci di perdere. È tempo di unire le forze”.