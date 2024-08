Lepore: "Contro macchina del fango ho querelato Forza Italia" "Certi limiti non possono essere superati"

"Quando si esula totalmente dal perimetro della dialettica politica e si aziona la macchina del fango c'è l'obbligo di preservare e tutelare la propria onorabilità umana e professionale. Per questa ragione ho provveduto, per il tramite dell'avvocato Maurizio Lepore, a sporgere querela contro Forza Italia Benevento, perché ritengo, pur dopo una lunga carriera politica che certo non è stata priva di asprezze dialettiche, che certi limiti non possano e non vadano superati. Ognuno si assumerà le proprie responsabilità davanti ad un organo terzo", lo scrive in una nota Cosimo Lepore, segretario cittadino NdC.