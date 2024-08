FI: "Sabrina Morante nominata Responsabile Sport e Salute" "La mia esperienza al servizio della Comunità"

Forza Italia Benevento sottolinea l’importanza della recente nomina di Sabrina Morante come Responsabile Sport e Salute. "La dottoressa Morante - è il commento di FI Benevento - nota fisioterapista e da sempre impegnata nel supporto a numerose società sportive, ha già ricoperto l’incarico di delegata alle politiche sociali e alla tutela delle donne contro ogni forma di violenza. Ora, con questa nuova responsabilità, avrà il compito di censire gli impianti sportivi fruibili in Città e le attuali gestioni, comprese quelle delle palestre degli Istituti scolastici, avvalendosi della collaborazione del Consigliere comunale di Benevento, Gerardo Giorgione. L’intento è quello di offrire alla cittadinanza un atto conoscitivo che possa finalmente rendere trasparente e chiaro lo stato degli impianti sportivi della Città. Tale operazione sarà fondamentale per verificare se l’Amministrazione comunale di Benevento potrà andare nella giusta direzione e con i mezzi adeguati".

"Sono onorata di essere stata scelta per ricoprire questo importante incarico - ha dichiarato Sabrina Morante-. La mia esperienza nel settore sportivo e il mio impegno nel sociale saranno messi al servizio della Città per garantire che ogni cittadino possa fruire degli impianti sportivi in modo equo e sicuro. Il mio obiettivo è di offrire alla comunità una panoramica completa e trasparente delle risorse disponibili, affinché lo sport diventi un veicolo di benessere e coesione sociale per tutti. Lavorerò per promuovere un modello di gestione degli impianti che sia efficiente e rispettoso delle esigenze di ogni realtà sportiva, grande o piccola che sia".