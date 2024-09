Benvento senz'acqua dalle 6, Bocchino (Lega): "Mastella si dimetta" Il coordinatore provinciale: "Responsabilità del Sindaco, non c'è alternativa alle dimissioni"

Il coordinatore provinciale della Lega nel Sannio, l'Avvocato Luigi Bocchino, interviene sulla crisi idrica, chiedendo le dimissioni di Mastella: "La crisi idrica che da tempo attanaglia Benevento ed il Sannio con chiusure serali nella città da alcuni mesi ha raggiunto il massimo livello nella giornata odierna allorquando interi quartieri popolosi, come il Rione Ferrovia ed il Rione Libertà, per circa 25.000 abitanti saranno senz’acqua sino a domani alle ore 6:00 con chiusura di negozi, bar ed uffici pubblici. La responsabilità della crisi è di Clemente Mastella che in oltre 8 anni di Sindaco non ha nemmeno ipotizzato un piano straordinario di sostituzione della vecchia e vetusta rete idrica che ha portato Benevento ad essere tra i primi posti in Italia per dispersione dell’acqua oltre il 56%. Né ha ricercato fonti di approvvigionamento alternative dell’acqua in caso di emergenza com’è accaduto quest’anno: la protervia ha raggiunto il top nel negare la convocazione di un consiglio comunale aperto richiesto dalle opposizioni per affrontare l’emergenza idrica ed andarsene invece in vacanza a Capri e sullo yacht con l’amico Della Valle mentre i beneventani, nelle ore serali, non potevano nemmeno lavarsi le mani. La Lega c’è ed è per l’alternativa ad una gestione fallimentare del Comune di Benevento: le dimissioni di Mastella impedirebbero lacontinua penalizzazione dei cittadini e commercianti di Bennevento".