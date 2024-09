Stabilità alberi e scuola Pacevecchia: le segnalazioni del Pd I consiglieri Fioretti e De Lorenzo le hanno segnalate questa mattina in commissione

Nella mattinata di oggi nelle commissioni ambiente e patrimonio i consiglieri comunali del PD hanno presentato alcune segnalazioni, chiedendo un pronto intervento da parte dell'amministrazione comunale.

In particolare, la capogruppo Floriana Fioretti in commissione Ambiente ha evidenziato la problematica, segnalata anche da diversi cittadini, relativa alle condizioni e alla stabilità di alcuni degli alberi presenti in area terminal e in zone della città dove l' afflusso di cittadini, veicoli e mezzi pubblici è elevato.

"Ho portato -spiega Floriana Fioretti - all'attenzione dei presenti le sollecitazioni giunte da cittadini sulla verifica della stabilità di alcuni alberi presenti in area ad elevata affluenza di mezzi di trasporto e persone, tra le altre l'area terminal. La presenza di alberi vistosamente disseccati e di altri con ramificazioni secche potrebbe causare danni rilevanti con il sopraggiungere di condizioni climatiche avverse. Occorre pertanto metterli in sicurezza e mantenere alta l'attenzione ai cambiamenti climatici, alla cura del verde urbano e alla tutela del patrimonio arboreo.

Ho chiesto, pertanto, di conoscere il cronoprogramma, la pianificazione degli interventi, le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale per la corretta gestione del verde urbano nella nostra città".

In commissione patrimonio invece il consigliere Giovanni De Lorenzo ha chiesto di verificare le segnalazioni ricevute in merito alla scuola di Pacevecchia: "Parliamo di un istituto inaugurato di recente dopo un'opera di profondo restyling e che risulterebbe già oggetto di infiltrazioni nelle controsoffittature e di fuoriuscita d'acqua dai pozzetti esterni. Viste le infiltrazioni che hanno riguardato anche altre strutture inaugurate di recente da questa amministrazione, si tratterebbe ormai di una costante drammatica e sconcertante. Verrebbe da dire che questa amministrazione fa arrivare l'acqua ovunque tranne che nei rubinetti dei cittadini. Ho chiesto di verificare lo stato dei luoghi e ovviamente di intervenire urgentemente visto l'imminente avvio delle attività scolastiche "