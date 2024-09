Lega: "Sulla Telesina l'Anas lavora per ridurre i disagi" Sui problemi lungo la 372 interviene Cairella che risponde piccato a Reale

“La Lega segue le tematiche del territorio e non credo debba chiedere il permesso a chicchessia per interessarsene, l’amico Reale stia sereno: seguiamo da tempo, nell’esclusivo interesse della cittadinanza, anche le problematiche della Telesina e in particolare il cronoprogramma dei lavori del viadotto Pantano”. A dirlo è Cosimo Cairella, responsabile sannita Infrastrutture e Trasporti della Lega Salvini Premier. “La manutenzione ad un’arteria così importante e trafficata è indispensabile e per quanto riguarda il viadotto Pantano, localizzato tra le uscite Ponte-Torrecuso e Paupisi, parliamo di interventi per un totale di circa 4 milioni di euro ad una struttura di 17 campate per oltre 700 metri di lunghezza. Dunque, non si tratta soltanto di una posa dell’asfalto ma di una manutenzione un po' più complessa per la quale occorrono tempi necessari”, aggiunge Cairella che prosegue: “Il nostro dirigente nazionale Luigi Barone ha parlato sin dal giorno di riapertura del cantiere con il Ministero e con Anas per chiedere notizie sui lavori, certezza sui tempi del cronoprogramma e una maggiore attenzione sugli aspetti della circolazione veicolare e dei mezzi pesanti. Abbiamo anche tenuto un incontro con Barone dove siamo stati informati delle iniziative avviate per ridurre al minimo i disagi: è stato implementato il personale dell’area cantiere, sono stati installati semafori intelligenti con radar che monitorano il traffico in modo da ridurre al minimo le code, è stata utilizzata anche l’intelligenza artificiale sempre al fine di evitare caos automobilistico, è stato inoltre anche raggiunto un accordo con Autostrade per l’Italia per evidenziare alle uscite dei caselli di Caianello e Castel del Lago che è consigliato proseguire per l’autostrada in modo da ridurre in particolar modo il traffico pesante sulla Telesina. Insomma Anas, per la quale ringraziamo il capo compartimento Nicola Montesano per la disponibilità all’ascolto e l’attenzione alle esigenze dei territori, ha attivato ogni utile iniziativa per ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti”, continua Cairella che conclude: “L’impegno di Anas è quello di completare i lavori entro Natale in modo da rendere la 372 Telesina libera dal cantiere del viadotto Pantano".