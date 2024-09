Cataudo (FI): "Scuole in ritardo, situazione surreale" "C'è chi ancora non sa quando andrà a scuola: da maggio ad oggi non è stato fatto nulla"

"A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, previsto per il 12 settembre, il piano della Provincia affonda sotto il peso di ritardi e inefficienze. Non sappiamo ancora quando riapriranno le scuole Alberti, Galilei e Giannone, né come verranno distribuiti gli studenti. È una situazione surreale che ha trasformato quello che doveva essere un semplice intervento di adattamento in una commedia dell’assurdo: ritardi inspiegabili, traslochi gestiti male e un servizio navetta di cui non si sa più nulla. Il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, dovrebbe essere chiaro anche sui costi sostenuti finora perché ormai è evidente lo spreco enorme di soldi pubblici e prendere atto del fallimento”. Lo dichiara Claudio Cataudo, Vice Segretario Provinciale di Forza Italia e Sindaco di Ceppaloni.



“Da maggio ad oggi – continua - non è stato fatto nulla di concreto, mentre le famiglie stanno affrontando disagi e costi aggiuntivi senza alcun supporto e in una totale carenza di informazioni. Invece di adottare soluzioni impraticabili che hanno collezionato solo ritardi, sarebbe stato più ragionevole affittare spazi provvisori per garantire l’inizio regolare delle lezioni. Comune e Provincia di Benevento hanno invece messo in campo un piano che acqua da tutte le parti e che comporta anche uno spreco di denaro pubblico”.

“Rinnovo l’invito a ospitare gli studenti, i docenti e il personale amministrativo a Ceppaloni, dove abbiamo strutture pronte e organizzate per garantire l’avvio dell’anno scolastico. Offriamo anche un servizio navetta gratuito per facilitare gli spostamenti. Il sindaco di Benevento e il Presidente della Provincia hanno dimostrato di essere dilettanti allo sbaraglio nel loro ruolo. Dovrebbero dimettersi per manifesta incapacità visto che non riescono nemmeno a garantire l’avvio regolare delle lezioni”, conclude il Vice Segretario Provinciale di Forza Italia e Sindaco di Ceppaloni.