Antonio Iesce aderisce a Forza Italia Nominato Responsabile Settore Elettorale

Antonio Iesce ha ufficialmente aderito a Forza Italia. Iesce ha, negli anni, ricoperto importanti incarichi politici e istituzionali.

“Dopo settimane di attente riflessioni, ho incontrato l’amico on. Francesco Rubano e ho deciso di compiere questo passo significativo entrando a far parte di Forza Italia - ha dichiarato Iesce -. In questo momento storico, mi riconosco pienamente nella linea che il partito sta portando avanti a livello nazionale, regionale e provinciale, così come nelle tante battaglie territoriali, prime fra tutte quelle sulla sanità. Sono pronto ad offrire il mio contributo e a mettere a disposizione la mia esperienza, supportando la classe dirigente locale per rafforzare ulteriormente la comunità azzurra sul territorio, anche in vista delle prossime elezioni provinciali e regionali. Sono certo che questa nuova fase guidata dall’On. Rubano sarà caratterizzata da un rinnovato impegno nel promuovere politiche che possano davvero fare la differenza per il nostro Paese. Ri-parto con un nuovo entusiasmo, entusiasmo che avevo perso ed ora ritrovato insieme a tanti amici. Ci attendono numerose sfide e le affronteremo con pragmatismo. Guardiamo al Futuro! Forza Italia, Forza Campania, Forza Sannio.”

"Accolgo con piacere l’ingresso di Antonio Iesce in Forza Italia. Le sue competenze, maturate attraverso ruoli di rilievo in ambito politico e istituzionale, rappresentano un valore aggiunto per il nostro partito. Grazie alla sua esperienza e alle capacità dimostrate nel corso degli anni, Antonio Iesce assumerà l’importante ruolo di responsabile del settore elettorale di Forza Italia. Sono certo che saprà dare un contributo fondamentale al nostro progetto, lavorando con determinazione e passione per il territorio. A lui va il mio più sincero augurio di buon lavoro”, ha commentato il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.