D'Apice (FI): "Governo sblocca cocnorsi per 288mila posti" "Rubano ha assicurato massima attenzione sulla semplificazione amministrativa"

“Nei prossimi sei anni andranno in pensione circa un milione di persone dalla Pubblica Amministrazione, nel 2023 sono state assunte 172 mila persone e altrettante ne saranno assunte nel 2024 e nel 2025 e nel 2026”. Ad annunciarlo è Dolores D’Apice, Responsabile Provinciale di Forza Italia del Dipartimento della Pubblica Amministrazione. “Con il Governo di Centrodestra sono stati sbloccati tanti concorsi – ha aggiunto D’Apice – infatti nei primi otto mesi dell’anno sono stati lanciati più di 13mila bandi per 288mila posti, cioè 2,7 volte (+176%) di quelli aperti nel 2023 raccogliendo la cifra record di 2,1 milioni di candidature. Pochi giorni fa, discutendo con l’on. Francesco Rubano di questo tema, il nostro Deputato ha evidenziato che i tempi per l’assunzione con un concorso sono passati da 780 giorni a sei mesi nonostante il Dipartimento della funzione pubblica è da sempre impegnato nella ricognizione dei fabbisogni e delle richieste di scorrimento delle graduatorie dei concorsi unici. Si tratta di procedure complesse che, soprattutto a tutela dei candidati, richiedono dei tempi tecnici specifici. L’on. Rubano, sentendo alcuni membri dell’Esecutivo, ha assicurato la massima attenzione sulla semplificazione amministrativa di allineamento rispetto alle buone prassi europee e internazionali. A livello nazionale – ha affermato ancora Dolores D’Apice – stiamo attuando una buona azione amministrativa che farà risparmiare ai contribuenti e alle imprese miliardi di euro ogni anno. Secondo i dati della Commissione Europea, se continuiamo così, si potrebbero risparmiare 64,2 miliardi di euro all’anno, mentre le imprese 2,2 miliardi di euro. Pertanto il Governo, con questa eccellente azione, porterà ottimi risultati sia ai contribuenti che alle imprese”.