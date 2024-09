Crisi idrica: confermata attivazione pozzi Solopaca per seconda metà ottobre Impegni ribaditi dal tavolo tecnico tra Regione Campania e Regione Molise

"Dal tavolo tecnico tra Regione Campania e Regione Molise che si è riunito nuovamente questa mattina sono stati confermati gli impegni assunti ad agosto, pertanto la quantità di risorsa idrica proveniente dall’acquedotto del Torano-Biferno destinata a Benevento non subirà ulteriori riduzioni rispetto a quelle già programmate in precedenza, che saranno progressive ed ampiamente compensate con l’acqua proveniente dai pozzi di Solopaca. L’attivazione di suddetti pozzi è confermata per la seconda metà di ottobre", la scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella. "Ringrazio sentitamente tutti i rappresentanti del tavolo tecnico sia della Regione Molise che della Regione Campania per la professionalità, la serietà e per l’attenzione dimostrata. Auspico che da ora in avanti la questione idrica nella nostra città/ possa essere affrontata con maggiore serenità, senza inutili speculazioni, finalizzando una lunga e complessa attività politica e burocratica che ha portato allo storico risultato della creazione del Distretto idrico sannita che renderà autonoma la nostra Provincia. Adesso bisogna attendere solo l’individuazione del nuovo gestore unico, da parte della Regione Campania e dell’Ente Idrico Campano, che potrà finalmente dare avvio ad un nuovo inizio per la gestione del servizio idrico nella nostra città e nella nostra provincia con centinaia di milioni di euro di investimenti nei prossimi anni. Purtroppo, la burocrazia e la complessità dell’iter di individuazione del gestore unico hanno rallentato questo percorso di affidamento ma ormai manca poco, nel 2025 questo avverrà e inizierà una nuova epoca per il servizio idrico integrato nel nostro territorio. Investimenti che si aggiungeranno a quelli in corso all’invaso di Campolattaro che rappresenta una delle opere del PNRR più importanti in Italia che, con centinaia di milioni di euro stanziati, andrà a risolvere per sempre la carenza idrica della nostra città, della nostra provincia e di una importante parte dell’intera Regione Campania. Saranno risultati politici di importanza storica. Guardiamo avanti con positività, disponibili ad accogliere i suggerimenti costruttivi di tutti, ma ignorando le strumentalizzazioni dettate da ignoranza e odio che fanno solo male alla nostra comunità".