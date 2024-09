Pd: Piazza San Modesto senza controllo La denuncia: scooter e veicoli sfrecciano indisturbati nell'area pedonale

"Piazza San Modesto, luogo simbolo del rione Libertà, è diventata ormai un'area in cui sfrecciano indisturbati veicoli e scooter, senza alcun controllo del territorio da parte dell' Amministrazione comunale".

Così il gruppo del partito democratico di Benevento che prosegue "Molti cittadini ci segnalano, anche con evidenze fotografiche, che a Piazza San Modesto sono stati rimossi i paletti che impedivano l'accesso ai mezzi nell'area pedonale della piazza antistante la Chiesa San Modesto.

Una circostanza pericolosissima, visto che in piazza giocano bambini, passeggiano famiglie con neonati ed è punto di ritrovo per anziani. Inoltre, la circolazione di veicoli è dannosa per gli arredi della piazza che solo qualche anno fa è stata ammodernata.

Chiediamo, pertanto, che vengano attivate le verifiche di quanto da noi segnalato, ripristinati i paletti per impedire l'accesso ai mezzi e sorvegliare la piazza, con telecamere, se presenti e funzionanti, per sanzionare i trasgressori".