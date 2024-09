Rubano (FI): "Sant'Agata: pronto soccorso riaprirà in orario notturno" Il deputato incontra la manager del San Pio Morgante: "Incontro proficuo: il lavoro sta pagando"

Nuovo incontro al San Pio tra il parlamentare sannita di Forza Italia Francesco Maria Rubano e la manager Maria Morgante. Un incontro già previsto dopo il primo confronto tra i due che c'era stato ai primi di Settembre. Riscontri positivi secondo il deputato e sindaco di Puglianello: “Un incontro proficuo, sorprendente per la concretezza che questa sinergia istituzionale sta portando dallo scorso 3 Settembre.



Oggi possiamo raccogliere dei risultati concreti: si è conclusa la procedura che vedrà nei prossimi giorni l'espletamento delle procedure concorsuali dei sette medici che hanno partecipato per il pronto soccorso. Il 16 ottobre ci saranno gli scritti, poi speriamo si perfezioneranno le attività per poterli assumere. Il direttore generale mi ha rassicurato che le unità necessarie saranno destinate al pronto soccorso di Sant'Agata de'Goti che potrà essere riaperto anche in orario notturno”.

Attuazione decreto 41/19

“Non solo: la procedura annunciata per l'individuazione di personale medico per la riabilitazione, che era una delle branche contemplate nel 41/19 si sta perfezionando. Inoltre si sta assegnando una unità al reparto di medicina interna dell'ospedale di Sant'Agata de'Goti e altre procedure ad evidenza pubblica sono in corso per rafforzare le attività di oncologia medica e chirurgia oncologica. Le procedure ci danno una certezza che qualcosa si muove: il nosocomio presto sarà riempito di contenuti e ci sarà l'implementazione di personale medico.

Strategia porta i suoi frutti

La strategia messa in campo da quando sono stato eletto, quando due anni fa ci fu il primo incontro col ministro Schillaci che subito si attivò per scrivere una nota al Governatore De Luca, che ricordo perfettamente. Ci sono state tante battaglie e tante interlocuzioni: dall'interlocuzione col dg Morgante alla manifestazione con i sindaci a Palazzo Santa Lucia. Una strategia che ha portato i suoi frutti per mettere al centro Sant'Agata de'Goti. Ho chiesto a Morgante ovviamente di sollecitare i suoi uffici alla massima celerità.

"Io non guardo a interessi personali"

Purtroppo gli interessi personali politici sono stati una pugnalata al ventre dei cittadini sanniti. Io non metto gli interessi al centro, come qualche sindaco che da un lato partecipa alle proteste sotto palazzo Santa Lucia entrando poi dalle porte laterali per chiedere fognature o toppe d'asfalto. Anche io sono sindaco di un piccolo centro, ma non vendo i cittadini sanniti. Per fortuna la quasi totalità dei sindaci sanniti ha a cuore però il territorio: se tutti partecipiamo a una campagna volta solo a tutelare la salute dei cittadini otteniamo risultati.

Pronto soccorso San Pio

Abbiamo parlato anche del San Pio di Benevento ovviamente: entro il 15 dicembre saranno avanzati i lavori per l'ampliamento del Pronto Soccorso del San Pio, questo ridimensionerà le difficoltà attuali coi cittadini costretti a stare per giorni sulle barelle.

Incentivi al personale dell'emergenza

Ovviamente a tutti appartiene la consapevolezza che il governo nazionale deve dare magiori incentivi al personale medico, in particolare a quello impegnato in medicina d'urgenza. Su questo il ministro Schillaci compulsato dal vicepresidente Tajani mi ha garantito che ci sarà un'azione forte e concreta del Governo su questo aspetto”.