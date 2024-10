Mensa scolastica, il Pd: troppi disagi, sistema va rivisto La segnalazione del gruppo consiliare del partito democratico

"Non è certo partita nel migliore dei modi la mensa scolastica per gli alunni delle scuole di Benevento. Sono tante le segnalazioni di disagi che ci sono arrivate dai genitori dei ragazzi".

Parte da qui il gruppo consiliare Pd di Benevento e prosegue "In molti infatti ci hanno segnalato che le porzioni fornite ai ragazzi fossero davvero esigue: siamo naturalmente consapevoli dell'importanza di una alimentazione corretta in giovane età, ma allo stesso tempo se ragazzi nel pieno dello sviluppo parlano di piatti praticamente vuoti forse bisognerebbe apportare qualche correttivo. E qualche correttivo andrebbe apportato anche al sistema telematico di prenotazione dei pasti se anche in questo campo sono stati segnalati diversi disservizi: in alcuni casi nonostante le ricariche effettuate l'app non ha permesso la prenotazione del pasto, addirittura alcuni ragazzi sono stati mandati a casa nonostante le prenotazioni effettuate. Chiediamo che si tengano in debita considerazione le segnalazioni che ci sono arrivate e si intervenga per risolvere disagi e disservizi”.