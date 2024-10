Rubano (FI): serve qualche passo in più sulla spending review "Fare valutazione delle misure che hanno sostituito Rdc"

"In ambito sociale FI non può non guardare con favore al proposito di prevedere un ulteriore intervento a sostegno delle pensioni sociali per garantire importo minimo di 621 euro nel 2025. Misura definita assolutamente sostenibile dal direttore generale di Inps in una recente intervista. Allo stesso tempo è condivisibile il proposito del governo di incentivare la permanenza al lavoro. Se guardiamo a come di configura la spesa pubblica la spesa pensionistica è una delle voci a maggiore impatto". Così Francesco Maria Rubano (FI) durante la discussione sul Psb. "Per quanto riguarda la riduzione della spesa, va fatto qualche passo in più sul fronte della spending review. "Anche il tema delle tax expenditures, una giungla di agevolazioni fiscali, dovrà essere affrontato. E' giunto il momento di metterci mano - ha proseguito - A nostro avviso un'attenta valutazione deve essere fatta anche in merito al tiraggio delle misure che hanno sostituto il reddito di cittadinanza. Mi riferisco, in particolare, alla misura nazionale per il supporto per la formazione e lavoro che, dai dati di Inps, è molto al di sotto delle stime preventivate", ha aggiunto. Rubano ha espresso un parere positivo sul Psb.