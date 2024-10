Lega Benevento: il mercato a via Salvemini è una scelta assurda "In alcune fasce orarie quella zona è già impercorribile, speriamo in un ripensamento"

“Siamo alla follia e all’approssimazione di un’amministrazione Mastella sempre più incapace di governare i normali processi gestionali della città di Benevento. L’ultima trovata dell’assessore Ambrosone di spostare il mercato settimanale del mercoledì e del venerdì da piazza Risorgimento a via Salvemini, nella zona adiacente l’istituto comprensivo Sant’Angelo a Sasso, il Tennis Club 2002 e il McDonald’s, rappresenta una vera e propria pazzia in un’area della città già quotidianamente intasata e che potrebbe essere interessata, speriamo di no, dall’abbattimento della scuola media Torre e dalla conseguente chiusura di via Marmorale”.

Così in una nota il coordinamento della Lega Salvini Premier di Benevento. “Non è possibile assumere queste scelte senza un minimo di concertazione con i residenti del quartiere, senza magari rendersi conto di quello che accade giornalmente in alcune zone. Se Mastella e Ambrosone si recassero per due giorni di seguito a via Salvemini o via Piranesi si renderebbero conto che la decisione assunta è fuori luogo e determinerà seri problemi a tutti: ambulanti, clienti, residenti, professionisti, operatori commerciali, genitori degli alunni della Sant’Angelo a Sasso e fruitori della struttura sportiva e del McDonald’s”, aggiungono ancora dal coordinamento della Lega. “In alcune fasce orarie quella zona è già impercorribile, soprattutto all’entrata e all’uscita dei ragazzi dalla scuola, figuriamoci con i furgoni degli ambulanti e le auto dei clienti che cercheranno parcheggio: si intaserà completamente la zona della galleria Avellola e dei Cappuccini. Diventerà di fatto un’area praticamente irraggiungibile, completamente ostruita/paralizzata dal traffico di ambulanti, clienti, sportivi, genitori e dipendenti e utenti di tante strutture pubbliche e private della zona. Ci sono altre aree utilizzabili, si attivi un confronto per individuare una zona che sia compatibile con le esigenze degli ambulanti, dei clienti e soprattutto dei cittadini residenti”, aggiungono i leghisti che domandano: “Il comando vigili urbani si è pronunciato su questa scelta? Dal punto di vista della mobilità c’è un parere favorevole?”. Il coordinamento della Lega nell’auspicare, infine, “un ripensamento rispetto ad una scelta dannosa per i cittadini” anticipa che “se l’Amministrazione andrà avanti attiveremo velocemente le procedure per una petizione popolare da inoltrare poi al sindaco”.