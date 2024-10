Mercato a via Salvemini, Forza Italia: scelta scellerata Ancora un 'no' alla scelta dell'area che ospiterà il mercato settimanale di piazza Risorgimento

“Il trasferimento del mercato cittadino in via Salvemini, nella zona adiacente l'istituto comprensivo Sant'Angelo a Sasso, il Tennis Club 2002 e il McDonald's, è una scelta insensata e fuori dal mondo”, lo dichiara Angelo Feleppa , dirigente di Forza Italia Benevento. “Sembra che l'amministrazione Mastella viva su Marte. È a dir poco imbarazzante la totale disconnessione con la realtà cittadina. Il caos che si scatenerà nei giorni di mercato è fin troppo facile da prevedere: traffico paralizzato, disagi enormi per le scuole, le famiglie ei residenti, e difficoltà per chiunque si avventuri nell'area. Non si tratta solo di una questione di mobilità, ma di sicurezza e vivibilità”, evidenzia Feleppa. Che prosegue: “Via Salvemini è già un'area densamente urbanizzata, con un traffico insostenibile che non può sopportare un ulteriore sovraccarico di veicoli e pedoni. Questa amministrazione continua a governare con pressappochismo, tirando a indovinare e improvvisando decisioni che danneggiano irrimediabilmente la qualità della vita dei cittadini, in un'area della città già quotidianamente intasata e che potrebbe essere interessata dall'abbattimento della scuola media Torre e dalla conseguente chiusura di via Marmorale”. “Ci chiediamo se sia stato condotto uno studio serio sugli impatti di questa decisione – incalza Feleppa –. La scelta di collocare il mercato in via Salvemini è un errore madornale, che rischia di compromettere non solo la vivibilità, ma anche la sicurezza stradale e il regolare svolgimento delle attività scolastiche”. “L'Amministrazione continua a fare orecchio da mercante rispetto al comprensibile malcontento che cresce tra residenti, genitori e commercianti. Serve un immediato ripensamento, prima che sia troppo tardi”, conclude Feleppa.