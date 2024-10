Stop numero chiuso medicina. Matera: "Promessa mantenuta" Il senatore Fdi: "Sarà il merito a decidere chi va avanti"

“Ennesima promessa mantenuta da questo governo. Con Giorgia Meloni in Italia la selezione la fa il merito. Arriva lo stop al numero chiuso e ai test d’ingresso per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e Medicina veterinaria. È arrivato, infatti, il via libera dalle commissioni Sanità e Istruzione del Senato al disegno di legge delega che rivede le modalità di accesso. La riforma prevede l'abolizione del numero chiuso al primo semestre, consentendo l'iscrizione aperta per tutti gli aspiranti medici senza sostenere i test d’ingresso. Sarà il merito, la competenza e gli esami sostenuti a decidere chi va avanti e chi dovrà lasciare questo percorso di studi”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Domenico Matera.