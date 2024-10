Mercato, Forza Italia: "Tanto tuonò che piovve" "La Maggioranza fa dietrofront e rinuncia a via Salvemini, pressappochismo evidente”

“Tanto tuonò che piovve. Dopo settimane di incertezze e decisioni improvvisate, l’amministrazione Mastella torna sui propri passi e rinuncia al trasferimento del mercato a via Salvemini. È l’ennesima clamorosa prova di approssimazione e pressappochismo che avevamo già denunciato. Fin dall’inizio, era chiaro che questa decisione non avrebbe retto alle evidenze pratiche e ai disagi che avrebbe causato alla città”.

“Abbiamo sempre sostenuto che una pianificazione seria e condivisa fosse necessaria per evitare il caos che si è puntualmente verificato. Resta il fatto che la città è continuamente sotto stress a causa degli scivoloni e dei ripetuti ripensamenti di questa amministrazione, che sta portando un’intera comunità allo sbando con decisioni sconclusionate e improvvisi cambi di rotta.

Siamo in ogni caso soddisfatti della scelta di evitare via Salvemini, ma va evidenziato che una maggiore attenzione avrebbe risparmiato alla città settimane di confusione e disagi”, lo dichiarano Angelo Feleppa, dirigente cittadino di Forza Italia Benevento, e Luigia Piccaluga, consigliere comunale Forza Italia al Comune di Benevento.