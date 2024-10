Palestre comunali: avviso per la concessione in uso temporaneo Bando dedicato a società, associazioni sportive, enti e federazioni

E' stato pubblicato l'avviso per l'assegnazione delle palestre comunali per l'anno sportivo 2024-2025.

Il documento, consultabile integralmente al seguente link https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=34618 , prevede la concessione in uso temporaneo, negli spazi orari al di fuori delle attività scolastiche, per lo svolgimento di attività sportive compatibili con le caratteristiche tecniche delle strutture.

Queste le palestre disponibili: Ic Sant'Angelo a Sasso plesso di via Pascoli, Ic Sant'Angelo a Sasso plesso di via Ciletti, Ic Moscati plesso di via Nuzzolo, ex plesso scolastico San Modesto di via Firenze. Gli orari di disponibilità sono dal lunedì al giovedì dalle 16,30 alle 21,30, il venerdì dalle 16,00 alle 21,30, ad eccezione del plesso di via Firenze disponibile dalle 16,00 alle 21,30 dal lunedì al venerdì.

Possono presentare domanda società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni nazionali sportive.

Le istanze vanno presentate entro le 12,00 dell'8 novembre all'indirizzo pec servizio.sport@comunebn.it